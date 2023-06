Piotr Starzyński w sezonie 2023/2024 będzie grał dla Górnika Łęczna. Wisła Kraków wypożyczyła swojego wychowanka do ligowego rywala. W umowie nie została zawarta opcja wykupu.

Piotr Starzyński sezon 2023/2024 spędzi na wypożyczeniu

Wisła Kraków zdecydowała się na transfer definitywny skrzydłowego do Górnika Łęczna

W umowie zawarto opcję skrócenia wypożyczenia w przypadku braku rozegrania odpowiedniej liczby minut

Biała Gwiazda ogra swój talent

Piotr Starzyński ma za sobą fatalną rundę wiosenną. Radosław Sobolewski całkowicie odstawił go od gry i nie posłał na murawę ani razu. Aby nie zahamować rozwoju utalentowanego skrzydłowego, kolejny sezon spędzi on na wypożyczeniu. Biała Gwiazda zdecydowała się posłać 19-latka do Górnika Łęczna w ramach transferu czasowego.

Wisła Kraków nie chce definitywnie rezygnować z wychowanka. W umowie między klubami nie została zawarta klauzula wykupu. Pojawił się natomiast zapis o możliwości skrócenia wypożyczenia w przypadku braku rozegrania odpowiedniej liczby minut.

– Jestem zawodnikiem z predyspozycjami ofensywnymi. Najlepiej mi się gra na pozycji skrzydłowego, choć występowałem również jako ofensywny pomocnik. W nadchodzącym sezonie chciałbym grać jak najwięcej i być częścią drużyny, która będzie walczyła o awans do Ekstraklasy – powiedział 19-latek po przenosinach do nowego klubu.

