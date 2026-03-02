Wisła Kraków ma w składzie kilku zawodników, którym latem wygasa kontrakt. Są to m.in. James Igbekeme, Marc Carbo czy Wiktor Biedrzycki. Na kanale TVP Sport o planowanych rozmowach z piłkarzami opowiedział Jarosław Królewski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski potwierdził, że Wisła usiądzie do rozmów z piłkarzami bez kontraktu

Wisła Kraków nie przegrała jeszcze ani jednego meczu w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi. W czterech spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo, a potem trzy razy z rzędu zanotowali remis. Mimo wszystko w tabeli wciąż mają dziesięć punktów przewagi nad resztą. W marcu zagrają jeszcze trzy spotkania ze Śląskiem Wrocław, Miedzią Legnica i Odrą Opole.

Po ostatnim starciu z Odrą będzie chwila wolnego ze względu na przerwę reprezentacyjną. Ten czas Wisła Kraków wykorzysta na rozmowy kontraktowe z zawodnikami, którym latem wygasa umowa. Bez kontraktu od lipca będą m.in. Marc Carbo czy James Igbekeme. Planowane działania klubu potwierdził Jarosław Królewski w magazynie „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport.

– Myślę, że będziemy chcieli usiąść do rozmów ze wszystkimi zawodnikami, którym wygasa kontrakt po meczu 23 marca, czyli w trakcie przerwy reprezentacyjnej – powiedział Jarosław Królewski w magazynie „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport.

Do końca sezonu po przerwie reprezentacyjnej zostanie Wiśle Kraków 8 meczów. Biała Gwiazda zagra m.in. z Ruchem Chorzów, Polonią Bytom, Polonią Warszawa czy Górnikiem Łęczna. Awans do Ekstraklasy po czterech latach przerwy jest na wyciągnięcie ręki.