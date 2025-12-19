Wisła Płock ze sporym transferem?! Może zarobić trzy miliony euro

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Trzy miliony euro za obrońcę Wisły Płock?!

Wisła Płock z całą pewnością jest jedną z największych rewelacji tego sezonu PKO Ekstraklasy. Beniaminek ligi zakończył rundę jesienną na pierwszym miejscu w tabeli z taką samą liczbą punków, co drugi Górnik Zabrze. Niemniej choć końcówka w wykonaniu podopiecznych Mariusza Misiury była nieco słabsza, to i tak należy uznać, że wynik zespołu jest zdecydowanie wielką sensacją, choć jednocześnie zasłużony.

Jak to często jednak bywa, sukces może mieć także swoje ofiary. W tym przypadku chodzi konkretnie o Andriasa Edmundssona, który to może odejść z klubu. Podstawowy środkowy obrońca Nafciarzy dzięki swojej dobrej grze znalazł się bowiem na celowniku zagranicznego klubu, który złożył ofertę w wysokości trzech milionów euro, o czym poinformował Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet”. Wydaje się więc, że to dobra oferta dla klubu, choć oczywiście ewentualna strata byłaby kosztowna.

Andrias Edmundsson w tym sezonie rozegrał dla Wisły Płock w sumie 19 spotkań i zdobył jednego gola. W sumie dla zespołu Mariusza Misiury na koncie ma 50 występów. Wcześniej 25-letni środkowy obrońca reprezentował barwy Chojniczanki Chojnice. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentant Wysp Owczych na 800 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

