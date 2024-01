Wisła Płock z pierwszym transferem

Wisła Płocki potwierdziła we wtorek rano swój pierwszy transfer w zimowym okienku. Do klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu dołączył Mieszko Lorenc.

Mieszko Lorenc grał dotychczas w ŁKS-ie Łódź

Jest to pierwsze styczniowe wzmocnienie Wisły Płock

Zawodnik trafił tam na wypożyczenie

Lorenc pierwszym transferem Wisły

Mieszko Lorenc gra na pozycji defensywnego pomocnika. 22-latek z powodzeniem występował w barwach łódzkiego ŁKS-u od końcówki sezonu 2011/2022. Poprzedni sezon zaczął jako podstawowy zawodnik, jednak z końcówki rundy jesiennej oraz z całej wiosennej wyeliminowało go zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie.

Młody zawodnik liczy, że odbuduje swoją formę właśnie na zapleczu Ekstraklasy. W Wiśle Płock nie powinien mieć on problemu z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowym składzie.

– Jest to zawodnik, który przychodzi do nas w celu zwiększenia rywalizacji w środku pola, choć ma także doświadczenie w grze jako stoper. Co istotne, dysponuje bardzo dobrym, otwierającym podaniem. To zawodnik ze sporym potencjałem, dlatego postanowiliśmy wypożyczyć go co najmniej do końca sezonu. Skorzystać na tym mogą bowiem obie strony – on z powrotem powalczy o rytm meczowy, a my zyskujemy wartościowego pomocnika o charakterystyce, której nam obecnie brakowało – powiedział dyrektor sportowy Wisły Płock Dariusz Sztylka.

