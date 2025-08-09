Wisła Płock jest bardzo blisko dopięcia kolejnego wzmocnienia. O krok od przeprowadzki do beniaminka PKO Ekstraklasy jest Matchoi Djalo z Basaksehiru Istambuł - przekazuje portal nafciarski.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Matchoi Djalo blisko Wisły Płock

Wisła Płock wyśmienicie rozpoczęła sezonu 2025/26 PKO Ekstraklasy. Nafciarze po trzech kolejkach znajdują się na pozycji lidera. Wszystkie trzy spotkania kończyły się zwycięstwami beniaminka. Teraz przed drużyną Mariusza Misiury bardzo trudne zadanie. W sobotni wieczór zmierzą się bowiem z niezwykle groźnym Widzewem Łódź.

Skład Wisły Płock na trwający sezon nie jest jeszcze zamknięty. Lada moment klub powinien ogłosić przyjście nowego pomocnika. Z informacji przekazanych przez portal nafciarski.pl dowiadujemy się, że o krok od dołączenia do drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiury jest Matchoi Djalo. Portugalczyk obecnie jest związany z Basaksehirem Istambuł.

Przyjście Matchoia Djalo do zespołu Wisły Płock niewątpliwie byłby jednym z ciekawszych ruchów podczas trwającego letniego okienka transferowego. 22-latek jest młodzieżowym reprezentantem Portugalii i zawodnikiem, który już zdążył zebrać odpowiednie doświadczenie w piłce seniorskiej. Możemy zatem czekać na oficjalne potwierdzenie przeprowadzki pomocnika do ekipy Nafciarzy.

Matchoi Djalo jest związany z Basaksehirem Istambuł od zeszłego roku. Dotychczas Portugalczyk rozegrał 11 spotkań w barwach tureckiego zespołu. Zawodnik nie miał jeszcze udziału przy strzelonym golu.