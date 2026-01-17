Wisła Płock dopina transfer. Prosto z Ekstraklasy

Wisła Płock planuje transfer Michała Króla z Motoru Lublin - informuje serwis Meczyki.pl. Skrzydłowy ma jednak dołączyć do lidera Ekstraklasy po zakończeniu sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Michał Król ma trafić do Płocka

Wisła Płock sensacyjnie zasiadła na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę jest rewelacją obecnego sezonu i zamierza potwierdzić dobrą formę także w rundzie wiosennej. W zimowym oknie transferowym beniaminek dokonał dotąd jednego wzmocnienia. Do drużyny dołączył Matwiej Bochno z rezerw Lecha Poznań. Obecnie Nafciarze przebywają na zgrupowaniu w tureckim Belek, skąd wrócą do Polski 23 stycznia.

Tymczasem pojawiły się nowe doniesienia dotyczące planów transferowych klubu. Jak informuje Kamil Bętkowski z portalu Meczyki.pl, Wisłę w najbliższych miesiącach może wzmocnić Michał Król, obecnie reprezentujący barwy Motoru Lublin. Obie strony doszły już do porozumienia w sprawie warunków kontraktu, a transfer miałby zostać sfinalizowany po zakończeniu obecnego sezonu.

Umowa 25-letniego skrzydłowego obowiązuje do końca czerwca, dlatego możliwe jest także przyspieszenie transferu i jego dołączenie do zespołu z Płocka jeszcze podczas trwającego okna transferowego. Na ten moment nie zapadły jednak ostateczne decyzje w tej sprawie.

Michał Król trafił do Motoru latem 2020 roku. W sezonie 2021/2022 był wypożyczony do Górnika Łęczna. W trwających rozgrywkach 25-letni skrzydłowy wystąpił w 18 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Łącznie na poziomie Ekstraklasy rozegrał 52 mecze. Wisła pierwszy mecz ligowy w 2026 roku rozegra przed własną publicznością. 1 lutego do Płocka przyjadą piłkarze Rakowa Częstochowa z nowym trenerem Łukaszem Tomczykiem.