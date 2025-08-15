Wisła Kraków blisko hitowego wzmocnienia. Piłkarz już pakuje walizki

Wisła Kraków wkrótce powinna ogłosić transfer z udziałem Austriaka. Nowe wieści w tej sprawie przekazały Meczyki.pl, ujawniając, że piłkarz ma pojawić się w Polsce w niedzielę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Ervin Omić blisko dołączenia do Wisły Kraków

Wisła Kraków w trakcie trwającego okna transferowego ogłosiła już pozyskanie m.in. takich graczy jak Julien Lelieveld, Darijo Grujić, Raoul Giger czy Julius Ertlthaler. Według portalu Meczyki.pl, 13-krotni mistrzowie Polski są o krok od zakontraktowania kolejnego zawodnika.

Źródło ustaliło, że już w niedzielę w Krakowie ma się pojawić Ervin Omić. Młody piłkarz ma wzmocnić rywalizację w środku pola Białej Gwiazdy. Defensywny pomocnik w poniedziałek ma przejść testy medyczne, a jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, podpisze kontrakt. Według ustaleń Meczyków, umowa ma obowiązywać dwa lata z opcją przedłużenia.

Omić od 1 lipca pozostaje bez klubu. Wcześniej reprezentował barwy Wolfsberger AC oraz młodzieżowych drużyn Juventusu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Wiktorem Staszakiem, Markiem Carbo i Jamesem Igbekeme.

Wiślacy w ten weekend pauzują w Betclic 1. Lidze, ponieważ spotkanie z Wieczystą zostało przełożone na wrzesień. Do gry wrócą w środku przyszłego tygodnia, mierząc się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Kilka dni później podejmą natomiast Śląsk Wrocław. Wszystko wskazuje na to, że z trybun na stadionie im. Henryka Reymana to spotkanie obejrzy około 30 tysięcy widzów.

