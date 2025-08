Wisła negocjuje ze skrzydłowym. Ma też konkurencję w kwestii Chłania [NASZ NEWS]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła chce wzmocnić skrzydła. Prowadzi negocjacje

Wisła Kraków w poniedziałek ograła GKS Tychy na wyjeździe 4-3, potwierdzając, że znajduje się w znakomitej dyspozycji. Po trzech kolejkach ma komplet punktów i aż 13 zdobytych bramek – wygląda na to, że w tym sezonie wreszcie może wywalczyć awans do Ekstraklasy. Do tego oczywiście jeszcze daleka droga, a spory niepokój wywołuje sytuacja kadrowa i wyjątkowo krótka ławka rezerwowych. Kibice liczą na kolejne transfery, nad którymi klub konsekwentnie pracuje.

Jednym z priorytetów Białej Gwiazdy jest sprowadzenie nowego skrzydłowego. Od początku sezonu świetnie radzą sobie Frederico Duarte i Maciej Kuziemka, ale trener Mariusz Jop nie ma sensownych alternatyw. Wisła kontynuuje rozmowy z Joshuą Zimmermannem, a o zainteresowaniu jego transferem portal Goal.pl informował jako pierwszy. Krakowski klub nie porzucił tego tematu – wciąż jest on realny, choć reprezentant Curacao nie jest oczywiście jedynym kandydatem na tę pozycję. Jarosław Królewski niedawno wspominał, że Wisła dalej skupia się na głównych celach transferowych, czego potwierdzeniem byłoby pozyskanie Zimmermanna, o którego zabiega od dawna.

Wisła włączyła się ponadto do walki o Maksyma Chłania, który po wygaśnięciu umowy z Lechią Gdańsk pozostaje bez klubu. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż Ukrainiec ma duże wymagania finansowe, a w grze jest także Wieczysta Kraków, która złożyła mu już ofertę.