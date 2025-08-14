Wisła Kraków dogadana z nowymi piłkarzami. Trzy transfery o krok!

Wisła Kraków dopina trzy ciekawe transfery. Porozumiała się już z nowymi zawodnikami, którzy lada moment mogą wzmocnić zespół. O szczegółach informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Angel Rodado

Wisła już dogadana. Trzy transfery w drodze

Wisła Kraków po czterech kolejkach ma komplet punktów i poważnie podchodzi do kwestii awansu do Ekstraklasy. Na starcie pierwszoligowej kampanii ekipa Mariusza Jopa jest zdecydowania najlepsza w całej stawce. Kibice obawiali się jednak o liczebność i siłę kadry, która do tej pory była dość wąska. W tym temacie klub działa jednak intensywnie i lada moment najprawdopodobniej dopnie trzy ciekawe ruchy.

Wisła sprowadził dotąd Ardita Nikaja, Juliana Lelievelda, Juliusa Ertlthalera, Darijo Grujcicia oraz Wiktora Staszaka, a ostatnio również Raoula Gigera. Na tym nie koniec – jako pierwsi informowaliśmy o pracach nad trzema transferami jednocześnie. Biała Gwiazda chce, aby drużynę wzmocnili jeszcze Joshua Zimmermann, Ervin Omić, a także Marko Bozić.

Dodatkowe wieści w tym temacie podał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Okazuje się, że Wisła faktycznie lada moment może dopiąć te ruchy. Cała trójka jest dogadana z pierwszoligowcem w sprawie warunków współpracy – Omić i Bozić mają podpisać roczne kontrakty z opcją przedłużenia, a Zimmermann dwuletni.

Omić jest wolnym zawodnikiem, a Bozić otrzymał zgodę na rozwiązanie umowy z Erzurumsporem. Wisła musi natomiast dogadać się jeszcze z holenderskim TOP Oss w sprawie wykupu Zimmermanna. Na ten moment klub z zaplecza Eredivisie oczekuje zbyt dużej sumy.