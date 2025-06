fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła nie ściągnie skrzydłowego z Hiszpanii

Wisła Kraków nie zdołała wywalczyć awansu do Ekstraklasy. Po przegranym meczu barażowym z Miedzią Legnica musi przygotowywać się do kolejnego sezonu w pierwszej lidze. W poniedziałek zawodnicy wrócili z wakacji, a w środę udali się na obóz przygotowawczy. W poważnej rozbudowie jest kadra Białej Gwiazdy, która została dotąd zasilona dwoma piłkarzami – Wiktorem Staszakiem oraz Juliusem Ertlthalerem. Zdecydowanie więcej było ruchów wychodzących, gdyż Wisłę opuścili między innymi Angel Baena, James Igbekeme, Giannis Kiakos, Jesus Alfaro czy Patryk Gogół. Do wyprowadzki szykuje się również Tamas Kiss.

Mariusz Jop nie ukrywa, że wobec tych rozstań, do Wisły powinno trafić przynajmniej dwóch nowych skrzydłowych. Jednym z nich mógł zostać Rafa Tresaco, którym krakowski klub był zainteresowany. O zakusach pierwszoligowca informował na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński.

24-letni skrzydłowy nie przedłużył wygasającej umowy z klubem Zamora CF i przygotowywał się do dołączenia do nowego pracodawcy. Ma za sobą udany sezon na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, gdzie w 34 meczach uzbierał sześć bramek oraz cztery asysty. Wygląda jednak na to, że Wisła nie wygrała rywalizacji o jego podpis, o ile faktycznie poczyniła jakiekolwiek konkretne ruchy. Hiszpański dziennikarz Angel Garcia twierdzi, że Tresaco pozostanie w kraju i dołączy do Cultural y Deportiva Leonesa, które wywalczyło awans na zaplecze La Ligi.