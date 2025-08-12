Wisła Kraków potwierdza. Nowy obrońca dołączył do klubu

Wisła Kraków właśnie potwierdziła kolejny transfer tego lata. Nowym piłkarzem Białej Gwiazdy został Raoul Giger, który podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków ma nowego prawego obrońcę

Wisła Kraków i jej kibice mogą być bardzo zadowoleni z początku tego nowego sezonu. Do tej pory piłkarze Mariusza Jopa – jako jedyna drużyna w Betclic 1. lidze – zdobyła komplet punktów. Oznacza to, że zajmują oni fotel lidera tabeli i z całą pewnością wyrastają na głównego faworyta do awansu do PKO Ekstraklasy.

Sezon jest jednak długi i może zdarzyć się wiele, dlatego klub pracuje nad kolejnymi transferami. Jeden z nich, a więc pozyskanie Raoulu Gigera właśnie stał się faktem. 27-letni boczny obrońca dołączył do Białej Gwiazdy jako wolny gracz i podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Raoul Giger w minionym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zanotował jedną asystę dla FC Lausanne-Sport – zespołu z najwyższej ligi w Szwajcarii. Łącznie na tym poziomie rozgrywkowym ma 62 występy. Dużo więcej, bo ponad 180 razy wystąpił on jednak w 2. lidze szwajcarskiej, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował 18 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Szwajcara na 200 tysięcy euro.

