Wisła Kraków może stracić kolejnego obrońcę. Naciska ligowy rywal

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Wieczysta dogada się z Wisłą? Chodzi o obrońcę

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, aby wreszcie awansować do Ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek lideruje w ligowej tabeli i ma dużą przewagę nad resztą stawki. Celem na zimę było w głównej mierze utrzymanie kadry, choć już doszło do przetasowań w defensywie. Wygasającej umowy nie przedłużył Igor Łasicki, który wybrał ofertę GKS-u Tychy. Niewykluczone, że Biała Gwiazda straci też kolejnego obrońcę. Joseph Colley wzbudza zainteresowanie rywali z pierwszej ligi, a w jego temacie intensywnie działa Wieczysta Kraków.

To właśnie beniaminek jest w tym momencie faworytem do pozyskania Colleya. Pierwotny plan Wisły na zimę nie wykluczał rozstania ze szwedzkim obrońcą, choć wydawało się, że w drużynie pozostanie Łasicki. Utrata jeszcze jednego defensora może okazać się już zbyt dużym ryzykiem.

Wieczysta na pewno jest zainteresowana sprowadzeniem Colleya. Kazimierz Moskal chce walczyć o awans do Ekstraklasy, ale ma świadomość, że defensywa nie jest wystarczająco jakościowa. Wzmocnienie jej 26-latkiem byłoby na pewno ciekawym ruchem.

Colley swego czasu był podporą defensywy Wisły, ale ten sezon nie jest dla niego udany. Wyraźnie przegrał rywalizację o miejsce w składzie, dlatego rozegrał raptem trzy spotkania w Pucharze Polski. W lidze ani razu nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych. Mariusz Jop woli stawiać na innych graczy, choć wiele razy pozytywnie wypowiadał się o Colleyu, który znosił trudy rywalizacji i podnosił poziom na treningach. Jego umowa z Wisłą jest ważna do końca sezonu i zawiera opcję przedłużenia.