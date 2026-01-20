Wisła Kraków mogła zarobić nawet 1,5 mln euro! Odrzuciła ofertę za gwiazdę

Wisła Kraków mogla tej zimy zarobić bardzo duże pieniądze, ale odrzuciła ofertę za jedną ze swoich gwiazd. Portal Meczyki.pl ujawnia, że chodziło o Kacpra Dudę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Duda i Angel Rodado

Wisła nie chce się osłabiać. Stawia na awans

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by wreszcie wrócić do Ekstraklasy. Na półmetku sezonu lideruje w tabeli pierwszej ligi i ma sporą przewagę punktową nad resztą stawki. Rundę wiosenną zainauguruje domowym meczem z GKS-em Tychy.

Tej zimy Wisła nie planowała licznych ruchów kadrowych. Na wypożyczenia udali się Wiktor Staszak oraz Olivier Sukiennicki, a nowym napastnikiem został Jordi Sanchez.

Priorytetem na to okienko jest utrzymanie jakościowej drużyny, która będzie w stanie kontynuować marsz do Ekstraklasy. Kilka dni temu Jarosław Królewski przyznał, że Wisła odrzuciła ofertę na poziomie miliona euro za jednego z jej zawodników. Nie ujawnił, o kogo chodziło.

Do zakulisowych informacji dotarł natomiast Tomasz Włodarczyk. Na lamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że celem transferowym jednego z zagranicznych klubów stał się Kacper Duda. Wpłynęła za niego oferta, która mogła dać Wiśle nawet 1,5 mln euro zarobku, gdyby zostały spełnione pewne bonusy.

Wisła tą decyzją potwierdza swoje wysokie ambicje. Młodzieżowy reprezentant Polski to jej podstawowy zawodnik i kluczowa postać w talii Mariusza Jopa. Po awansie do Ekstraklasy jego wartość może znacznie wzrosnąć.

W tym sezonie Duda uzbierał 22 występy we wszystkich rozgrywkach. Jego bilans to dwie bramki oraz sześć asyst.