Wisła Kraków ma problem! Cel transfery na radarze Lecha Poznań

Wisła Kraków od jakiegoś czasu interesuje się możliwością pozyskania Rafy Tresaco z hiszpańskiego zespołu Cultural Deportiva Leonesa. Teraz znalazł się on także na radarze Lecha Poznań, o czym informuje serwis "Solofichajes123".

Pascu Mendez/Alamy Na zdjęciu: Rafa Tresaco

Wisła i Lech powalczą o tego samego zawodnika?!

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy powiedzieć, że Biała Gwiazda do tej pory nie ma większych problemów, jeśli chodzi o rozgrywki Betclic 1. ligi. Tylko dwie porażki w całej rundzie to wynik świetny i to przekłada się aż na dziewięć punktów przewagi nad drugą ekipą Polonii Bytom. Dlatego też podopieczni Mariusza Jopa są głównym faworytem do wygrania ligi.

Wiadomo jednak, że dobrą formę i aspiracje trzeba potwierdzić. Dlatego też klub tej zimy przeprowadził bardzo ciekawy transfer. Nowym napastnikiem Wisły Kraków został Jordi Sanchez. Hiszpan może nie być jednak jednym graczem z tego kraju, który dołączy do zespołu z Reymonta. Wszystko bowiem przez fakt, że od jakiegoś czasu klub interesuje się Rafą Tresaco z hiszpańskiego zespołu Cultural Deportiva Leonesa.

Teraz jednak serwis „Solofichajes123” na platformie X (dawniej Twitter) przekazał, że Hiszpan występujący na pozycji skrzydłowego jest także na radarze Lecha Poznań! Kolejorz chce uprzedzić Wisłę Kraków w walce o tego zawodnika. W tym sezonie 25-latek rozegrał 13 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Łącznie na poziomie La Liga 2 ma 34 mecze i jedną asystę.

Zobacz także: Polacy za granicą #6: Zjawiskowy debiut Pietuszewskiego! Lewandowski nie uratował Barcelony. Co działo się w weekend?