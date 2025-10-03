Wisła Kraków wzmocni się zimą? Królewski zdradził plan

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Mariusz Jop

Wisła wzmocni się zimą. Celem pewny awans

Wisła Kraków chce wreszcie wywalczyć upragniony i wyczekiwany awans do Ekstraklasy. Na jej zapleczu spędza już czwarty sezon, ale teraz radzi sobie zdecydowanie najlepiej. Od początku tej kampanii prezentuje się bardzo dobrze i po 11 kolejkach jest liderem tabeli, mając w dorobku 26 punktów. W czwartek Biała Gwiazda zremisowała w meczu na szczycie z Wieczystą Kraków.

Na pewno celem Wisły jest bezpośredni awans, gdyż gra w barażach to zbyt duża niewiadoma – była tam już dwukrotnie i to kończyło się porażką. Aby do samego końca grać na wysokich obrotach, musi mieć szeroką i jakościową kadrę. Latem poważnie się wzmocniła, a nowe nabytki pokazują, że dobrze radzą sobie na tym poziomie, ale to wciąż za mało.

Kibice obawiają się o brak odpowiednich alternatyw w ofensywie. Gorzej radzą sobie Frederico Duarte czy Angel Rodado, natomiast nie mają oni konkretnych zmienników. Jarosław Królewski przyznaje, że jest plan, aby zimą pozyskać jednego lub dwóch nowych piłkarzy. Priorytetem jest jednak utrzymanie stabilizacji w drużynie.

– W najbliższym okienku chcemy zachować stabilność i kadrę, którą mamy. Być może wzmocnimy ją jednym lub dwoma zawodnikami. Zawsze będziemy robić transfery takich zawodników, którzy się mogą rozwijać i mają potencjał na Ekstraklasę. Na dzisiaj mamy zespół dobrze skonstruowany, jesteśmy zadowoleni z naszych transferów i każdy z zawodników daje coś od siebie – przekazał właściciel Wisły Kraków w programie na „Kanale Sportowym”.