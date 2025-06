Wisła Kraków finalizuje pierwszy letni transfer. Do zespołu dołączy Julius Ertlthaler, który do tej pory grał w GKS-ie Tychy. Pomocnik ma przed sobą testy medyczne - informuje Piotr Potępa.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła ściąga pomocnika ligowego rywala

Wisła Kraków nie wywalczyła awansu do Ekstraklasy, więc przygotowuje się do kolejnego sezonu w pierwszej lidze. Zespół opuścili już Angel Baena oraz James Igbekeme – wygasające kontrakty tej dwójki nie zostały przedłużone. Ponadto, klub w dalszym ciągu walczy o Angela Rodado, który wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Celem jest zatrzymanie gwiazdora, co będzie oczywiście bardzo trudne.

W międzyczasie pierwszoligowiec pracuje również nad wzmocnieniami. Wiele wskazuje na to, że lada moment ogłoszony zostanie pierwszy letni transfer przychodzący. Wisła wygrała rywalizację o pomocnika GKS-u Tychy z takimi ekipami, jak Śląsk Wrocław czy ŁKS Łódź. Piotr Potępa ujawnia, że Julius Ertlthaler w pełni porozumiał się z klubem w sprawie dwuletniego kontraktu. W piątek przejdzie testy medyczne, po których złoży oficjalny podpis. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie należy spodziewać się w sobotę.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Wisła ściąga Austriaka w ramach wolnego transferu, gdyż wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z GKS-em Tychy.

Julius Ertlthaler jest już w Krakowie. Zawodnik przejdzie dziś testy medyczne i jeśli wszystko będzie w porządku podpisze dwuletni kontrakt z Wisłą Kraków. pic.twitter.com/C7nUaiXbps — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) June 13, 2025

28-latek ma za sobą udany sezon, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. W 30 ligowych meczach uzbierał siedem bramek oraz cztery asysty. Był motorem napędowym ataków GKS-u Tychy i jego kluczowym piłkarzem.