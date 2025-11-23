Wisła Kraków chce ich pożegnać zimą. Jedno nazwisko zaskakuje

Wisła Kraków zimą planuje nieco zmodyfikować kadrę. Na wypożyczenie powinni udać się zawodnicy, którzy grają niewiele. W tej grupie ma być Joseph Colley - informuje kanał "PDK Live".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Wisła wypożyczy tych, którzy grają niewiele

Wisła Kraków będzie zimować na szczycie ligowej tabeli, niezależnie od wyników w trzech najbliższych meczach. Ekipa Mariusza Jopa oczywiście chciałaby jeszcze zwiększyć przewagę punktową, tak aby jej sytuacja w rundzie wiosennej była bardziej komfortowa. Na ten moment jest wyraźnym faworytem w walce o awans do Ekstraklasy.

Kadra Wisły zdaje się być najmocniejsza i najbardziej równą w całej lidze, co przekłada się oczywiście na wyniki. Celem na zimę będzie utrzymanie kluczowych zawodników, ale zmiany nie są wykluczone. Zapowiadał to Jarosław Królewski, który wyobraża sobie transfer napastnika do rywalizacji z Angelem Rodado.

Aby nie zaburzyć atmosfery w drużynie, możliwe są także wypożyczenia piłkarzy, którzy do tej pory grali niewiele. Z informacji przekazanych w programie na kanale „PDK Live” wynika, że Wisła planuje wysłać do innych klubów Oliviera Sukiennickiego, Dawida Olejarkę, Wiktora Staszaka oraz Filipa Baniowskiego. Pierwsza trójka głównie występuje w rezerwach, a Baniowski przegrywa rywalizację na prawej stronie z Maciejem Kuziemką. W jego przypadku wypożyczenie stanowiłoby element rozwoju, jeśli tylko grałby w innym zespole regularnie.

Na wylocie z Wisły jest też Joseph Colley. Podobnie jak pozostali, on również miałby trafić na wypożyczenie. Jego sytuacja skomplikowała się w poprzednim sezonie, kiedy doznał poważnej kontuzji. W tym momencie jest piątym stoperem w hierarchii, a wiosną do zdrowia wróci też Alan Uryga.