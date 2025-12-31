PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United pozbędzie się problemu

Rasmus Hojlund jako zawodnik Czerwonych Diabłów nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Manchester United, który w 2023 roku zapłacił za napastnika blisko 78 milionów euro, po dwóch latach postanowił wystawić go na listę transferową. Nowy sezon reprezentant Danii rozpoczął już w Napoli.

Partenopei wypożyczyli 22-latka i zapewnili sobie możliwość definitywnego wykupu po zakończeniu rozgrywek. Mistrzowie Włoch skorzystają z tej opcji, o czym informuje Fabrizio Romano. Hojlund zmieni barwy za łącznie 50 milionów euro. Na tę kwotę składa się 44 mln podstawy i sześć milionów w formie bonusów.

Były zawodnik Atalanty znakomicie spisuje się podczas swojej drugiej przygody w Serie A. W obecnym sezonie zaliczył 19 meczów, w których zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Natomiast podczas swojego pobytu na Old Trafford rozegrał 95 spotkań, strzelił 26 goli i zapisał na swoim koncie sześć ostatnich podań. Pod wodzą Rubena Amorima, który aktualnie odpowiada za wyniki United, wystąpił w 40 pojedynkach i tylko osiem razy umieścił piłkę w siatce.