Wieczysta szykuje ruchy. Peszko zdradził plany

20:58, 18. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Wieczysta Kraków zimą może być bardzo aktywna na rynku transferowym. Konkretny przekaz na temat planów beniaminka Betclic 1. Ligi przedstawił Sławomir Peszko na antenie TVP Sport.

Sławomir Peszko
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko o planach transferowych Wieczystej

Wieczysta Kraków do drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze podejdzie jako szósta drużyna w tabeli po rundzie jesiennej. Żółto-czarni wywalczyli jak dotąd 30 punktów. Do lidera rozgrywek, Wisły Kraków, drużyna traci 13 oczek. Tymczasem na temat planów transferowych beniaminka rozgrywek wypowiedział się wiceprezes klubu.

W kontekście Wieczystej pojawiły się między innymi spekulacje dotyczące Mariana Huja z Pogoni Szczecin. Na ten temat przedstawiciel klubu z Krakowa zabrał głos.

– Jakiś delikatny kontakt z piłkarzem, z agentem i z klubem był, zobaczymy. To jest bardzo dobry zawodnik, który już dobrze pokazał się w Ekstraklasie. Podejrzewam, że ma mnóstwo innych ofert – mówił Sławomir Peszko w magazynie Betclic 1. Ligi na antenie TVP Sport.

– My też mamy mnóstwo innych piłkarzy, którzy chcieliby do nas trafić. Tę pozycję na pewno wzmocnimy w tym okienku, prawdopodobnie również środek pomocy. Napastnik – potrzebujemy zawodnika o odpowiedniej charakterystyce, który wbiega w wolne przestrzenie, jest trochę szybszy i nadaje się do gry z kontrataku – dodał były reprezentant Polski.

Krakowska ekipa do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. Wieczysta zmierzy się wówczas na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Pierwszy mecz w roli gospodarza w 2026 roku rozegra natomiast 14 lutego, kiedy to podejmie Puszczę Niepołomice.

