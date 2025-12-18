Widzew szykuje ofensywny ruch. Znane nazwisko na radarze

Widzew Łódź ma ambitne plany na zimowe okno transferowe. Między innymi przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy chce wzmocnić się w ofensywie. Ciekawe wieści przekazał Damian Domitrz.

fot, Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew Łódź może ruszyć po Przemysława Płachetę

Widzew Łódź po pierwszej części sezonu nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Drużyna po letnich inwestycjach miała powalczyć o czołowe lokaty w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem interesujące informacje przekazał Damian Domitrz z Polsatu Sport.

Źródło podało, że Widzew może ruszyć w styczniu po zawodnika występującego na co dzień w The Championship.

„Z tego, co słyszę, na Osmanie Bukarim i Lukasie Leragerze w Widzewie Łódź na pewno się nie skończy. Na celowniku pojawił się Przemysław Płacheta i temat jest podobno realny” – napisał dziennikarz Damian Domitrz na platformie X.

27-latek aktualnie broni barw Oxford United. Obecna umowa zawodnika z przedstawicielem The Championship obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Siedmiokrotny reprezentant Polski trafił do Oxfordu w lipcu minionego roku ze Swansea City.

Płacheta to wychowanek Pelikana Łowicz, który w swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak Polonia Warszawa, RB Lipsk, Śląsk Wrocław, Norwich City czy Birmingham City.

W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w 16 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył także jedną asystę. Na boisku zawodnik spędził ponad 750 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu Płacheta może mieć już w sobotę. Oxford United zmierzy się wówczas na wyjeździe z Charlton Athletic.

