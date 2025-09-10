Wieczysta celuje w awans do Ekstraklasy. Imponujące transfery

Wieczysta Kraków przebudowała swój skład podczas letniego okienka transferowego. Do drużyny z Chałupnika przenieśli się m.in. Kamil Pestka, Carlitos czy Lucas Piazon.

Wieczysta Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Letnie okienko transferowe 2025 w wykonaniu Wieczystej Kraków upłynęło pod znakiem gruntownej przebudowy kadry. Do drużyny Żółto-czarnych trafiło aż 14 nowych piłkarzy, wśród których nie brakuje nazwisk dobrze znanych kibicom PKO BP Ekstraklasy. Zespół Przemysława Cecherza wzmocnili m.in. Miki Villar, Carlitos, Kamil Dankowski, Maciej Gajos, Kamil Pestka czy Karol Fila. Oprócz nich na Chałupnika zawitali także Petar Pusić, Lucas Piazon, Jacky Donkor, Dawid Szymonowicz, Stefan Feiertag, Tobiasz Mras, Kamil Soberka oraz Kacper Gutowski. Większość zawodników sprowadzono bez kwoty odstępnego, a w kilku przypadkach suma transferowa nie została ujawniona do wiadomości publicznej.

Sporo działo się również w kwestii transferów wychodzących. Z Wieczystą Kraków pożegnało się 11 piłkarzy – Manuel Torres, Karol Danielak, Dijan Vukojević, Konrad Kasolik, Dawid Pakulski, Przemysław Bargiel, Dawid Kiedrowicz, Karol Krzywiecki, Nikodem Kitowski, Petar Brlek i Kacper Podlipni. Klub nie zarobił jednak na tych odejściach żadnych pieniędzy, gdyż wszyscy zawdonicy opuścili zespół za darmo. Wieczysta Kraków dokonała więc szeroko zakrojonej wymiany składu, stawiając na doświadczenie oraz rozpoznawalne nazwiska i dodając świeżej energii do drużyny. Ambicje tamtejszych włodarzy są jasne – pierwszoligowiec chce jak najszybciej wywalczyć historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy.

Wieczysta Kraków – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Petar Pusićofensywny pomocnikNK Osijekbez odstępnego
Lucas Piazonofensywny pomocnikAvs FSbez odstępnego
Karol Filaprawy obrońcaFCV Dender EHbez odstępnego
Jacky Donkorlewy napastnikExcelsior Rotterdambez odstępnego
Kamil Pestkalewy obrońcaRadomiak Radombez odstępnego
Carlitosofensywny pomocnikAtromitos Atenybez odstępnego
Dawid Szymonowiczśrodkowy obrońcaPuszcza Niepołomicebez odstępnego
Kamil Dankowskiprawy obrońcaŁKS Łódźbez odstępnego
Maciej Gajosofensywny pomocnikPersija Jakartabez odstępnego
Miki Villarprawy napastnikJagiellonia Białystoknie ujawniono
Stefan Feiertagśrodkowy napastnikBlau Weiss Linznie ujawniono
Tobiasz Mrasofensywny pomocnikRaków Częstochowanie ujawniono
Kamil SoberkabramkarzGórnik Zabrzewypożyczenie
Kacper GutowskibramkarzLechia Gdańskwypożyczenie
Kwoty według: „Transfermarkt”

Wieczysta Kraków – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Manuel Torresprawy napastnikSt Joseph’s FCbez odstępnego
Karol Danielakprawy napastnikKKS Kaliszbez odstępnego
Dijan Vukojevićśrodkowy napastnikDegerfors IFbez odstępnego
Konrad Kasolikśrodkowy obrońcaPuszcza Niepołomicebez odstępnego
Dawid Pakulskidefensywny pomocnikPogoń Siedlcebez odstępnego
Przemysław Bargielofensywny pomocnikLechia Zielona Górabez odstępnego
Dawid Kiedrowiczlewy napastnikLegia Warszawa IIbez odstępnego
Karol Krzywieckiprawy obrońcaNaprzód Jędrzejówbez odstępnego
Nikodem Kitowskiprawy obrońcaKKS Kaliszbez odstępnego
Petar Brlekdefensywny pomocnikbez klububez odstępnego
Kacper Podlipnibramkarzbez klububez odstępnego
Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Wieczystej Kraków

  • Nowi zawodnicy: 14
  • Odejścia z klubu: 11
  • Wydatki na transfery: brak
  • Zarobki na transferach: brak

Pogłoski transferowe wokół Wieczystej Kraków

Wokół Wieczystej Kraków w ostatnich tygodniach nie brakowało transferowych spekulacji. Z drużyną z Chałupnika łączono m.in. Lukę Zahovicia, Kamila Antonika czy Patryka Szysza, jednak ostatecznie żaden z tych ruchów nie doszedł do skutku. Co ciekawe, klub prowadził również rozmowy z bardziej znanymi piłkarzami, takimi jak Kamil Jóźwiak, Bartosz Bereszyński czy Kristoffer Hansen. Cała trójka pozostaje wolnymi agentami, dlatego ich potencjalne przejście do Wieczystej wciąż jest możliwe, nawet mimo zakończenia letniego okienka. Beniaminek Betclic 1. Ligi wciąż sonduje rynek w poszukiwaniu okazji rynkowych.

