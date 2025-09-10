Wieczysta celuje w awans do Ekstraklasy. Imponujące transfery

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Pestka

Wieczysta Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Letnie okienko transferowe 2025 w wykonaniu Wieczystej Kraków upłynęło pod znakiem gruntownej przebudowy kadry. Do drużyny Żółto-czarnych trafiło aż 14 nowych piłkarzy, wśród których nie brakuje nazwisk dobrze znanych kibicom PKO BP Ekstraklasy. Zespół Przemysława Cecherza wzmocnili m.in. Miki Villar, Carlitos, Kamil Dankowski, Maciej Gajos, Kamil Pestka czy Karol Fila. Oprócz nich na Chałupnika zawitali także Petar Pusić, Lucas Piazon, Jacky Donkor, Dawid Szymonowicz, Stefan Feiertag, Tobiasz Mras, Kamil Soberka oraz Kacper Gutowski. Większość zawodników sprowadzono bez kwoty odstępnego, a w kilku przypadkach suma transferowa nie została ujawniona do wiadomości publicznej.

Sporo działo się również w kwestii transferów wychodzących. Z Wieczystą Kraków pożegnało się 11 piłkarzy – Manuel Torres, Karol Danielak, Dijan Vukojević, Konrad Kasolik, Dawid Pakulski, Przemysław Bargiel, Dawid Kiedrowicz, Karol Krzywiecki, Nikodem Kitowski, Petar Brlek i Kacper Podlipni. Klub nie zarobił jednak na tych odejściach żadnych pieniędzy, gdyż wszyscy zawdonicy opuścili zespół za darmo. Wieczysta Kraków dokonała więc szeroko zakrojonej wymiany składu, stawiając na doświadczenie oraz rozpoznawalne nazwiska i dodając świeżej energii do drużyny. Ambicje tamtejszych włodarzy są jasne – pierwszoligowiec chce jak najszybciej wywalczyć historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy.

Wieczysta Kraków – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Petar Pusić ofensywny pomocnik NK Osijek bez odstępnego Lucas Piazon ofensywny pomocnik Avs FS bez odstępnego Karol Fila prawy obrońca FCV Dender EH bez odstępnego Jacky Donkor lewy napastnik Excelsior Rotterdam bez odstępnego Kamil Pestka lewy obrońca Radomiak Radom bez odstępnego Carlitos ofensywny pomocnik Atromitos Ateny bez odstępnego Dawid Szymonowicz środkowy obrońca Puszcza Niepołomice bez odstępnego Kamil Dankowski prawy obrońca ŁKS Łódź bez odstępnego Maciej Gajos ofensywny pomocnik Persija Jakarta bez odstępnego Miki Villar prawy napastnik Jagiellonia Białystok nie ujawniono Stefan Feiertag środkowy napastnik Blau Weiss Linz nie ujawniono Tobiasz Mras ofensywny pomocnik Raków Częstochowa nie ujawniono Kamil Soberka bramkarz Górnik Zabrze wypożyczenie Kacper Gutowski bramkarz Lechia Gdańsk wypożyczenie Kwoty według: „Transfermarkt”

Wieczysta Kraków – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Manuel Torres prawy napastnik St Joseph’s FC bez odstępnego Karol Danielak prawy napastnik KKS Kalisz bez odstępnego Dijan Vukojević środkowy napastnik Degerfors IF bez odstępnego Konrad Kasolik środkowy obrońca Puszcza Niepołomice bez odstępnego Dawid Pakulski defensywny pomocnik Pogoń Siedlce bez odstępnego Przemysław Bargiel ofensywny pomocnik Lechia Zielona Góra bez odstępnego Dawid Kiedrowicz lewy napastnik Legia Warszawa II bez odstępnego Karol Krzywiecki prawy obrońca Naprzód Jędrzejów bez odstępnego Nikodem Kitowski prawy obrońca KKS Kalisz bez odstępnego Petar Brlek defensywny pomocnik bez klubu bez odstępnego Kacper Podlipni bramkarz bez klubu bez odstępnego Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Wieczystej Kraków

Nowi zawodnicy: 14

14 Odejścia z klubu: 11

11 Wydatki na transfery: brak

brak Zarobki na transferach: brak

Pogłoski transferowe wokół Wieczystej Kraków

Wokół Wieczystej Kraków w ostatnich tygodniach nie brakowało transferowych spekulacji. Z drużyną z Chałupnika łączono m.in. Lukę Zahovicia, Kamila Antonika czy Patryka Szysza, jednak ostatecznie żaden z tych ruchów nie doszedł do skutku. Co ciekawe, klub prowadził również rozmowy z bardziej znanymi piłkarzami, takimi jak Kamil Jóźwiak, Bartosz Bereszyński czy Kristoffer Hansen. Cała trójka pozostaje wolnymi agentami, dlatego ich potencjalne przejście do Wieczystej wciąż jest możliwe, nawet mimo zakończenia letniego okienka. Beniaminek Betclic 1. Ligi wciąż sonduje rynek w poszukiwaniu okazji rynkowych.