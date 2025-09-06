Sensacyjne przenosiny Kamila Jóźwiaka? Trwają rozmowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Kamil Jóźwiak może trafić do Wieczystej Kraków

Kamil Jóźwiak wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. 27-letni skrzydłowy od kilku tygodni pozostaje bez klubu po rozstaniu z hiszpańską Granadą i może trafić do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego. W ostatnich dniach zawodnik był łączony z powrotem do Polski, a konkretnie z Jagiellonią Białystok. Rzeczywiście, taki scenariusz jest możliwy, ale coraz więcej wskazuje na to, że piłkarz może obrać inny kierunek i dołączyć do drużyn z niższego poziomu rozgrywkowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Mateusz Borek, Kamil Jóźwiak w tym momencie prowadzi bowiem rozmowy z Wieczystą Kraków. Co więcej, klub ze stolicy Małopolski negocjuje również z innymi znanymi zawodnikami, takimi jak Tymoteusz Puchacz, Luka Zahović, Kristoffer Hansen czy Miki Villar. O części z tych potencjalnych transferów informował na naszych łamach Piotr Koźmiński. Tak ambitne plany pokazują, że pierwszoligowiec już w trwającym sezonie celuje w awans do PKO BP Ekstraklasy.

Czy przenosiny Kamila Jóźwiaka na Chałupnika staną się faktem? Na ten moment trudno to jednoznacznie przesądzić i pozostaje czekać na rozwój wydarzeń. 22-krotny reprezentant Polski w swoim CV posiada Derby County, Charlotte FC oraz Granadę, jednak najlepszy okres kariery spędził w Lechu Poznań. Podczas pobytu na Bułgarskiej był bowiem czołowym skrzydłowym w naszej lidze. Ewentualne sprowadzenie filigranowego piłkarza przez Wieczystą należałoby uznać za jedną z najciekawszych transakcji w Betclic 1. Lidze.