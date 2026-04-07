Wieczysta idzie po kolejnego lidera Cracovii. Tym razem kapitan

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta chce kapitana Cracovii. Znów zaskoczy?

Wieczysta Kraków walczy w tym sezonie o awans do Ekstraklasy. Wydawało się, że będzie mieć największe (obok Wisły Kraków) szanse na miejsce w pierwszej dwójce, ale ostatnie tygodnie są dla niej bardzo nieudane. Obecnie beniaminek pierwszej ligi nie znajduje się nawet w strefie barażowej, ale lada moment może do niej wrócić. W klubie nie panikują i ze spokojem przygotowują się do kolejnego meczu. Nie jest zagrożona również posada Kazimierza Moskala, który ma prowadzić drużynę przynajmniej do końca obecnego sezonu.

Wieczysta oczywiście skupia się na awansie do Ekstraklasy, ale jednocześnie planuje letnie transfery. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, że decyzyjni klubu wciąż widzą spore braki kadrowe i zamierzają wzmocnić ją jakościowymi nazwiskami. Zimą Wieczysta zaskoczyła, wyciągając z Cracovii Mikkela Maigaarda, czyli jej czołowego piłkarza. Latem mają ruszyć po kolejnego – tym razem może paść na kapitana Pasów, Otara Kakabadze.

Krakowski klub jest zainteresowany sprowadzeniem gwiazdy lokalnego rywala. Kakabadze uchodzi za czołowego bocznego defensora w Ekstraklasie, ale obecnie leczy kontuzję. Do gry powinien wrócić pod koniec kwietnia. W obecnym sezonie uzbierał dla Cracovii 14 występów, notując w nich dwie bramki oraz dwie asysty. Jest etatowym reprezentantem Gruzji, a jego grę można było podziwiać przy okazji poprzednich Mistrzostw Europy. Umowa Kakabadze z Cracovią obowiązuje do 2027 roku, więc Wieczysta jest gotowa za niego zapłacić.