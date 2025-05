Widzew znalazł następcę Gikiewicza?! Aż dwa miliony euro

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Marcel Łubik na celowniku Widzewa

Widzew Łódź w tym sezonie już z PKO Ekstraklasy nie spadnie. Niemniej ostatnia forma zespołu z Serca Łodzi każe myśleć o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Nie da się bowiem ukryć, że zespół potrzebuje wielu wzmocnień i to praktycznie na każdej pozycji. Jak pokazał ostatni mecz z Legią Warszawa, jedną z nich jest bramkarz. Rafał Gikiewicz popełnił bowiem spory błąd w tym starciu i była to kolejna pomyłka w tym sezonie doświadczonego golkipera.

Dlatego coraz więcej mówi się o tym, że Widzew Łódź będzie szukał nowego gracza na tę pozycję. W mediach przewija się kilka kandydatur, a jedną z najważniejszych jest Marcel Łubik, który obecnie wypożyczony jest do GKS-u Tychy z FC Augsburg. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego”, to właśnie ten gracz przymierzany jest do Widzewa, choć zainteresowanych jest więcej. Cena za 20-latka wynieść może nawet dwa miliony euro, choć kluby liczą na jego wypożyczenie.

Marcel Łubik w tym sezonie rozegrał w sumie dla GKS-u Tychy 32 mecze, w których zanotował łącznie 12 czystych kont. 20-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

