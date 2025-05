Piątek zmieni klub. Wpłynęła oferta za 10 milionów

Krzysztof Piątek tego lata może zmienić klub. Według Ertana Suzguna do Basaksehiru trafiła oferta za ponad 10 milionów euro od jednej z drużyn Zatoki Perskiej.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek na celowniku klubu za ponad 10 milionów

Krzysztof Piątek w tym sezonie jest w dobrej, a nawet bardzo dobrej formie. Napastnik reprezentacji Polski do tej pory zdobył dla zespołu Basaksehiru w sumie 31 goli oraz zanotował pięć asyst w 46 spotkaniach. To liczby wręcz wyśmienite, szczególnie patrząc na to, że jeszcze dwa, trzy sezony temu wydawało się, że kariera napastnika z Dzierżoniowa zmierza ku końcowi, a najlepsze lata ma zdecydowanie za sobą.

Pobyt w lidze tureckiej jednak to zdecydowanie zmienił, bowiem Piątek na nowo odżył w Basaksehirze i teraz reprezentant Polski ma szansę na transfer. Według informacji przekazanych przez Ertana Suzguna na platformie X (dawniej Twitter), do klubu trafiła oferta powyżej 10 milionów euro za 29-latka od jednej z drużyn Zatoki Perskiej. Oznacza to, że przebito ofertę 8,5 milionów euro od Al-Duhail z Kataru.

Krzysztof Piątek aktualnie wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na siedem milionów euro. Polak łącznie dla zespołu ze stolicy Turcji rozegrał do tej pory 82 mecze, w których zdobył 48 goli. W przeszłości napastnik związany był m.in. z AC Milanem, Herthą Berlin oraz Fiorentiną.

