Widzew Łódź żegna dwóch piłkarzy [NOWE INFORMACJE]

Jeśli chodzi o aktywność polskich klubów na rynku transferowym, to pierwsze skrzypce gra Widzew Łódź. Jak wiadomo, łodzianie przeprowadzili już kilka spektakularnych transferów, ale będą też odejścia. Zwłaszcza jednemu z pożegnań kibice Widzewa mocno przyklasną.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Nowe władze, nowe ambicje

Nowy Widzew pokazuje swoją siłę na rynku transferowym. Tak jak przewidywaliśmy, łodzianie sa bardzo ekspansywni i co kilka dni wprawiają swoich fanów w stan euforii po kolejnych ruchach do klubu. Oczywiście, największym echem odbiło się sprowadzenie Mateusza Fornalczyka, ale i Ekere sprowadzony z Bułgarii wzbudził spory aplauz. Również po pozyskaniu Angela Baeny rozszedł się po części łodzi pomruk zadowolenia.

Radosny Gong dla kibiców

Z reguły odejścia piłkarzy akurat kibiców smucą, choć nie zawsze. Najlepszym przykładem będzie tu kwestia Hilarego Gonga. Z naszych najnowszych ustaleń wynika, że Widzewowi udało się zakończyć ten temat. I choć piłkarz ma umowę do lata 2026 z opcją przedłużenia o kolejny sezon, to już wiadomo, że ten piłkarz tak długo w Łodzi nie zostanie. Jak słyszymy, jego umowa będzie rozwiązana i piłkarz opuści klub już tego lata.



Podobnie ma się sprawa z Kreshnikiem Hajrizim. Będzie tak jak już informowały różne media. Piłkarz, który był wypożyczony do FC Sion, zostanie przez ten klub wykupiony.