Widzew wyłożył wielką kasę. Tyle ma zarabiać Kapuadi

Widzew Łódź może dokonać szokującego transferu. Ich celem został Steve Kapuadi. Legia Warszawa jeszcze nie odpowiedziała na ofertę. Jak donosi Kanał Sportowy, obrońca miałby zarabiać w nowym klubie prawie milion euro rocznie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Kapuadi kuszony ogromną pensją. Widzew proponuje prawie milion euro

Widzew Łódź nie próżnuje w ostatnich dniach zimowego okna transferowego. Przypomnijmy, że w Polsce można dokonywać transferów aż do 25 lutego 2026 roku. Ekstraklasa jako jedna z nielicznych lig w Europie pozwala na tak późne ruchy transferowe. Ten fakt może wykorzystać łódzki klub, ponieważ coraz głośniej mówi się o tym, że lada moment do zespołu dołączy nowy obrońca.

Goal.pl jako pierwszy kilka dni temu informował, że Widzew interesuje się Steve’em Kapuadim. Od tego momentu pojawiło się mnóstwo nowych informacji w sprawie potencjalnego transferu. Kolejne ciekawe wieści przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Okazuje się, że Widzew zaproponował Kapuadiemu bardzo wysokie zarobki. Mowa o kwocie prawie miliona euro rocznie.

Na ten moment Legia nie odpowiedziała na ofertę Widzewa. Warunki, jakie dostali, póki co nie przekonują ich do sprzedaży zawodnika. Ponadto Wojskowi będą musieli oddać Wiśle Płock 30% kwoty transferu na mocy klauzuli zawartej w umowie. Nic nie jest jeszcze przesądzone, a do zamknięcia okna transferowego pozostało coraz mniej czasu.

Kapuadi oprócz Legii Warszawa występował także w barwach innego polskiego klubu. Przed transferem do stolicy grał w Wiśle Płock w latach 2022-2023. Wojskowi zapłacili za niego ok. 450 tysięcy euro.