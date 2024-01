Imago / Aflosport Na zdjęciu: Jakub Słowik

Henrich Ravas zostanie sprzedany do New England Revolution za ok. 1 milion euro

Widzew Łódź jest bliski pozyskania Jakuba Słowika

Dla bramkarza byłby to powrót do Ekstraklasy po trzy letniej przygodzie w Japonii

Jakub Słowik ma zostać nowym bramkarzem Widzewa Łódź

Widzew Łódź momentalnie znalazł następcę Henricha Ravas’a. Słowak ma zostać sprzedany za prawie milion euro do New England Revolution, które występuje w MLS. Dziennikarz portalu “Weszło.com” Szymon Janczyk uważa, że blisko dołączenia do drużyny Ekstraklasy jest Jakub Słowik.

32-letni bramkarz występuje w lidze japońskiej. Aktualnie jest jeszcze piłkarzem FC Tokyo, z którym obowiązuje go kontrakt do 31 stycznia tego roku. Wcześniej bronił barw innego azjatyckiego klubu – Vegalta Sendai z drugiej ligi japońskiej. Polak spędził w kraju kwitnącej wiśni ponad 3 lata.

W ostatnim sezonie był pierwszym wyborem trenera do obsady bramki. Rozegrał łącznie 27 spotkań, w których 7 razy zachował czyste konto. Jego klub ukończył rozgrywki na 11 miejscu w J1 League.

Słowik ma duże doświadczenie z gry na poziomie Ekstraklasy. Zanim zdecydował się na zagraniczny transfer, był zawodnikiem m.in. Śląska Wrocław, Jagiellonii Białystok czy Pogoni Szczecin.