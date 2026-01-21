Widzew Łódź zaplanował testy medyczne. Transfer na ostatniej prostej!

Widzew Łódź dopina transfer Emila Kornviga z norweskiego Brann. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl poinformował, że duński pomocnik pojawi się w piątek w Łodzi na testach medycznych.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Emil Kornvig o krok od transferu do Widzewa

Widzew Łódź jest bardzo aktywny podczas zimowego okna transferowego. Do drużyny Igora Jovicevicia dołączyli już m.in. skrzydłowy Osman Bukari z Austin, za którego klub zapłacił aż 5,5 mln euro, oraz reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski, który opuścił Panathinaikos Ateny. Szeregi drużyny wzmocnili również Carlos Isaac, Christopher Cheng i Lukas Lerager. To jednak nie koniec planów transferowych Łodzian.

Blisko Widzewa jest Emil Kornvig, który od niemal dwóch lat reprezentuje barwy norweskiego Brann. Środkowy pomocnik w poprzednim sezonie został wybrany przez kibiców najlepszym zawodnikiem. W minionych rozgrywkach w lidze norweskiej rozegrał 28 spotkań, zdobywając osiem bramek i dorzucając trzy asysty. W europejskich pucharach wystąpił w 12 meczach, strzelając trzy gole.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, zarówno kluby, jak i sam zawodnik uzgodnili już warunki transferu. Duńczyk ma przylecieć do Polski w najbliższy piątek, by przejść testy medyczne i sfinalizować przenosiny do Łodzi.

Zanim jednak dołączy do Widzewa, Kornvig wystąpi jeszcze w czwartkowym meczu Brann z Midtjylland w siódmej kolejce fazy ligowej Ligi Europy, który będzie jego ostatnim spotkaniem w barwach norweskiego klubu. Piłkarze Widzewa przygotowują się do rundy wiosennej w tureckim Belek i wrócą do kraju już 23 stycznia. Po przerwie zimowej Łodzianie podejmą Jagiellonię Białystok (31 stycznia, godz. 17:30) w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.