Widzew Łódź zainteresował się bramkarzem reprezentacji Polski

Drągowski może zostać nowym bramkarzem Widzewa

Widzew Łódź nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach podczas zimowego okna transferowego. Nie tak dawno ogłoszono przybycie dwóch nowych zawodników. Lada moment 15. drużyna aktualnego sezonu PKO BP Ekstraklasy ogłosi transfer za 5 milionów euro. Na dodatek w klubowych gabinetach myślą o kolejnych ruchach na rynku transferowym. W grę wchodzi pozyskanie bramkarza.

Z informacji serwisu widzewtomy.net wynika, że jednym z kandydatów do wzmocnienia bramki jest Bartłomiej Drągowski. Reprezentant Polski aktualnie gra w Grecji, gdzie od stycznia 2024 roku broni barw jednego z największych tamtejszych klubów – Panathinaikosu. 28-latek stracił ostatnio miano pierwszego bramkarza, przegrywając rywalizację z Albanem Lafontem. W trwających rozgrywkach wystąpił w 14 meczach, ale tylko 6 razy było to spotkanie o ligowe punkty w Super League 1.

Drągowski gra za granicą od 2016 roku, gdy opuścił Jagiellonię Białystok na rzecz Fiorentiny. W swoim CV ma również takie kluby jak Empoli i Spezia. Na boiskach Serie A rozegrał łącznie 129 meczów, w których 30 razy zachował czyste konto.

Aktualnie w Widzewie o grę między słupkami walczą Maciej Kikolski i Veljko Ilić. Latem z klubem pożegnał się Rafał Gikiewicz, który był związany z łódzkim klubem od lutego 2024 roku. Po rundzie jesiennej podopieczni Igora Jovicevicia mają 20 punktów, zajmując 15. miejsce.