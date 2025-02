Widzew Łódź ogłosił ciekawy ruch. Transfer do obrony lub pomocy

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Peter Therkildsen został nowym graczem Widzewa Łódź

Widzew Łódź na starcie drugiej części sezonu nie zostawia po sobie dobrego wrażenia. W trzech rozegranych w 2025 roku meczach drużyna Daniela Myśliwca nie wygrała ani razu. W związku z tym klub zaczął działać w sprawie transferów. Biuro prasowe klubu przekazało wieści o sfinalizowaniu ruchu z udziałem nowego gracza.

“Duński prawy obrońca dołączył do Widzewa Łódź! Peter Therkildsen został wypożyczony ze szwedzkiego Djurgardens IF do końca sezonu 2024/25. Umowa zawiera opcję wykupu” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Łodzi.

Nowy nabytek łodzian wyróżnia się wszechstronnością, mogąc grać na prawej obronie lub prawej pomocy. Zawodnik jest wyceniany na 350 tysięcy euro. W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w siedmiu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie.

Szczegóły: https://t.co/Gjo9nlxWQR pic.twitter.com/hE33o02oqA — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 19, 2025

Tymczasem już w najbliższą sobotę Widzew rozegra kolejne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. Zmierzy się w nim w roli gospodarza z Pogonią Szczecin. Potyczka zacznie się o godzinie 17:30. Łodzianie zagrają o ósme zwycięstwo w tej kampanii. Jak na razie legitymują się bilansem 26 oczek.

Widzew po zimowej przerwie przegrał jak na razie z Lechem Poznań (1:4) i Śląskiem Wrocław (0:3). Z kolei podzielił się punktami z Cracovią (1:1).