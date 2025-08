Widzew chce tego obrońcę. Dyrektor mówi wprost!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew działa dalej. O tego obrońcę walczy

Widzew Łódź pozyskał tego lata wielu zawodników, kompletnie przebudowując kadrę zespołu. Rewolucja jeszcze się nie zakończyła, a kolejne ruchy są kwestią czasu. Na pewno klub zamierza pozyskać jeszcze jednego napastnika oraz środkowego obrońcę.

W temacie wzmocnień defensywy przewija się nazwisko Steliosa Andreou, który występuje w Charleroi. Dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius otwarcie przyznaje, że Widzew faktycznie o niego walczy, choć transfer nie jest łatwy do sfinalizowania. Jeśli uda się dogadać, właśnie on zasili ekipę z Łodzi.

– Jest jednym z kandydatów na pozycję środkowego obrońcy. Uważam, że to świetny zawodnik. Pasuje do nas pod każdym względem – sportowo, mentalnie. Nie jest łatwo go sprowadzić, bo to dobrze znany zawodnik. Jeśli będzie okazja go sprowadzić, spróbujemy to zrobić, ale trzeba pamiętać, że kluby z większych lig wciąż szukają piłkarzy – ujawnił działacz łodzian w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

23-letni Andreou jest 24-krotnym reprezentantem Cypru, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 mln euro. Sam zawodnik chce przenieść się do Widzewa i liczy na porozumienie między klubami. W Charleroi występuje od 2021 roku, a w minionym sezonie uzbierał 39 występów we wszystkich rozgrywkach, raz trafiając do siatki. Dla Widzewa to numer jeden na liście życzeń, jeśli chodzi o transfer obrońcy.