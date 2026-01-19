Widzew Łódź sięgnie po piłkarza z Hiszpanii?! Cordoba go pożegnała

Carlos Isaac nie jest już piłkarzem hiszpańskiej Cordoby. Klub ogłosił, że klauzula odstępnego w kontrakcie została aktywowana. Wszystko wskazuje na to, że lada moment zostanie graczem Widzewa Łódź.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Carlos Isaac o krok od Widzewa. Cordoba poinformowała o transferze

Widzew Łódź przeprowadził już cztery transfery w styczniu. Za wszystkich nowych zawodników zapłacili ponad siedem milionów euro. Najwięcej, ponieważ 5,5 mln euro kosztował Osman Bukari. Za milion euro sprowadzili Bartłomieja Drągowskiego, a nieco mniej kosztował Christopher Cheng. Natomiast na zasadzie wolnego transferu do zespołu dołączył Lukas Lerager.

Wiele wskazuje na to, że niebawem dołączy do nich kolejny nowy piłkarz. Ostatnio dużo mówiło się o transferze hiszpańskiego obrońcy – Carlosa Isaaca. Goal.pl informował, że w jego kontrakcie jest klauzula odstępnego warta milion euro.

Cordoba CF, w której do niedawna grał Isaac, ogłosiła w poniedziałek (19 stycznia), że wspomniana klauzula została aktywowana. Nie zdradzili nazwy klubu, ale podziękowali zawodnikowi za grę w ich barwach, dając do zrozumienia, że nie jest już ich piłkarzem.

ℹ️ COMUNICADO OFICIAL | Carlos Isaac deja de pertenecer al #CórdobaCF



Se ha ejecutado la cláusula de rescisión del jugador, quedando desvinculado de la entidad cordobesista.



Desde el club queremos agradecer a Carlos Isaac su profesionalidad y esfuerzo durante su etapa como… pic.twitter.com/eYq4C0AKE9 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) January 19, 2026

Isaac spędził w Cordobie półtora sezonu, grając w klubie od sierpnia 2024 roku. Wcześniej występował w takich zespołach jak Albacete, Alaves, Real Oviedo czy Vizela. Łącznie zagrał w 46 meczach, zdobywając jednego gola i notując pięć asyst.

Widzew Łódź nie ogłosił jeszcze pozyskania 27-latka. Niemniej jednak ogłoszenie transferu powinno być tylko kwestią czasu.