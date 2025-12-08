Widzew Łódź już działa! Finalizuje pierwszy zimowy transfer

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Igor Jovicević (w środku)

Widzew ściąga piłkarza z Norwegii. Rozegrał świetny sezon

Widzew Łódź latem zainwestował grube miliony w transfery, sprowadzając chociażby Mariusza Fornalczyka, Lindona Selahiego, Andiego Zeqiriego, Steliosa Andreou, Samuela Akere czy Ricardo Visusa. Na ten moment niewielu nowych zawodników potwierdziło drużynie swoją przydatność, co ma swoje odzwierciedlenie w ligowej tabeli. Łodzianie oczekiwali walki o czołowe lokaty, a znajdują się w drugiej połowie stawki, zajmując dopiero 13. miejsce. Oczywiście różnice punktowe nie są duże, ale to dla nich wyniki znacząco poniżej możliwości kadrowych.

Część graczy zostało już negatywnie zweryfikowanych, a zimą dojdzie do poważnych korekt w drużynie. Tym razem Widzew w pełni stawia na jakość, a pierwszym styczniowym transferem ma być Christopher Cheng. 24-letni piłkarz Sanderfjord ma za sobą świetny sezon w Norwegii, podczas którego zgromadził pięć bramek oraz pięć asyst.

Z informacji przekazanych przez „Weszlo” wynika, że finalizacja transferu jest już o krok. Jego warunki nie są natomiast znane. Na pewno Widzew musi za niego zapłacić, gdyż umowa z Sanderfjord jest ważna do końca 2026 roku.

Nie wiem jak wy, ale ja mam dobre wspomnienia z pilkarzami ściąganymi do Widzewa prosto z norweskiego Sandefjord. Nawet jeśli nie podbili Łodzi, to mieli w sobie coś fajnego.



A jeden to nawet potem ogarnął mistrzostwo Polski. Ten też by pewnie chciał…



LINK W KOMENTARZU ⤵️ pic.twitter.com/wCXgy1ImLS — Antek Figlewicz (@antek_figlewicz) December 7, 2025

Cheng może obstawić kilka pozycji na lewej stronie boiska. Nominalnie jest lewym obrońcą, ale z powodzeniem zagra też jako wahadłowy lub skrzydłowy. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 mln euro.