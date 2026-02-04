Widzew Łódź dopiął swego. Nowy kontrakt dla napastnika

Widzew Łódź poinformował o przedłużeniu kontraktu Sebastiana Bergiera do czerwca 2029 roku. Napastnik jest najlepszym strzelcem w tym sezonie w Ekstraklasie.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Sebastian Bergier na dłużej w Widzewie

Widzew Łódź był jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym w trakcie zimowej przerwy. Do zespołu dołączyli m.in. Osman Bukari z Austin FC za 5,5 mln euro, Przemysław Wiśniewski ze Spezii Calcio za około 3 mln euro, a także Emil Kornvig z norweskiego Brann za 3 mln euro.

Otwarcie rundy wiosennej nie potoczyło się jednak po myśli Łodzian. W pierwszym ligowym meczu drużyna prowadzona przez Igora Jovicevicia przegrała u siebie z Jagiellonią Białystok (1:3). Obecnie Widzew znalazł się w strefie spadkowej tabeli PKO BP Ekstraklasy.

W środę klub wydał natomiast ważny komunikat. Sebastian Bergier przedłużył kontrakt z Widzewem do czerwca 2029 roku. 26-letni napastnik dołączył na Al. Piłsudskiego latem ubiegłego roku z GKS-u Katowice i szybko wyrósł na kluczową postać ofensywy. W bieżącym sezonie jest najlepszym strzelcem drużyny. W 16 ligowych spotkaniach zdobył 10 bramek.

Regularność, skuteczność oraz coraz większa odpowiedzialność na boisku sprawiły, że Bergier stał się jednym z filarów zespołu. W trakcie swojej kariery reprezentował także barwy Śląska Wrocław, Stali Mielec oraz Wigier Suwałki.

– Wierzymy, że z każdym kolejnym miesiącem będzie się jeszcze bardziej rozwijał i widzimy w nim przyszłość drużyny, dlatego już teraz korzystamy z opcji, żeby związać go z klubem dłuższą umową. Liczymy na kolejne gole w wykonaniu Sebastiana – stwierdził Dariusz Adamczuk, pełnomocnik Zarządu ds. sportu.