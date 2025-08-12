Widzew dopiął wyczekiwany transfer. To może być kluczowe wzmocnienie

18:29, 12. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Widzew Łódź po długich negocjacjach dopiął w końcu transfer Steliosa Andreou z belgijskiego Charleroi. Środkowy obrońca przechodzi już testy medyczne, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź dokona transferu obrońcy z ligi belgijskiej

Widzew Łódź w obecnych rozgrywkach realizuje bardzo ambitny projekt, który wzbudza zainteresowanie w całej Polsce. Latem w klubie z Serca Łodzi doszło do poważnych zmian kadrowych; szeregi drużyny zasiliło wielu nowych zawodników, a kilku dotychczasowych piłkarzy opuściło zespół. Rewolucja ta była możliwa dzięki Robertowi Dobrzyckiemu, który nabył udziały w klubie. Jego celem jest walka o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie, a dotychczasowe wyniki wskazują, że plan może przynieść efekty.

Nadal jednak, pomimo trwającego już sezonu i sporej liczby nowych piłkarzy, w klubie pracują nad transferami. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym graczem Widzewa ma zostać Steliosa Andreou z belgijskiego Charleroi. Negocjacje ws. tego transferu trwały długo, ale ostatecznie się udało i obrońca przechodzi już testy medyczne.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Widzewa Łódź
Widzew Łódź chce byłego piłkarza Arsenalu!
Widzew Łódź - Wisła Płock
Hit na remis. W Łodzi strzelali tylko w pierwszej połowie [WIDEO]
Piłkarze Widzewa Łódź
Widzew Łódź zaproponował 1,4 miliona za obrońcę. Jest decyzja

Steliosa Andreou w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań oraz zanotował jedną asystę i jednego gola. Łącznie na poziomie belgijskiej ekstraklasy ma on ponad 100 występów. 23-letni reprezentant Cypru 24-krotnie występował w narodowych barwach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

Zobacz także: Legia się dogadała! Reprezentant Polski zagra przy Łazienkowskiej