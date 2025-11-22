Widzew chce piłkarza Szachtara Donieck. Na celowniku także inne transfery

Widzew Łódź w tym sezonie ma spore problemy, choć latem klub wydał na transfery wiele milionów euro. Zimą wszystko zapowiada kolejne ruchy transferowe. Zainteresowanie jest m.in. piłkarzem Szachtara Donieck, o czym poinformował "football24.ua".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew ma na celowniku trzech piłkarzy

Widzew Łódź przed tym sezonem zgłaszał spore ambicje i plany, czego potwierdzeniem miały być spore letnie transfery. W sumie na sprowadzenie nowych piłkarzy władze klubu z Serca Łodzi wydały przecież siedem milionów euro, a do klubu dołączyło kilka – przynajmniej na papierze – ciekawych nazwisk. Jak się jednak dość szybko okazało, wyniki oraz gra zespołu jest absolutnie niewspółmierna do kosztów poniesionych przy tej okazji.

Dlatego też w ostatnim czasie sporo dzieje się w dziale sportowym Widzewa oraz na ławce trenerskiej. Niemniej zbliżające się zimowe okienko transferowe może spowodować, że do klubu dołączą nowi gracze, którzy pomogą zespołowi w zbliżeniu się do górnej części tabeli. Według informacji przekazanych przez serwis „football24.ua”, trener Igor Jovićević zainteresowany jest sprowadzeniem Marjana Szweda z Szachtara Donieck.

28-letni Ukrainiec w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu osiem spotkań, ale jest w nich bez gola, co jak na napastnika nie jest dobrym rezultatem. W przeszłości grał jednak m.in. w Celticku Glasgow. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia dwukrotnego reprezentanta swojego kraju na milion euro. Nie jest to jednak jedyne nazwisko, które znalazło się na celowniku Widzewa Łódź. Poza nim są na nim także: Prosper Obah z zespołu ŁNZ Czerkasy oraz Bohdan Slubyk z Ruchu Lwów.

Zobacz także: Juljan Shehu o barażu z Polską: O takich meczach się marzy! [NASZ WYWIAD]