Weston McKennie bliski przeprowadzki. Zaskakujący kierunek

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Besiktas Stambuł pracuje nad transferem Westona McKenniego

Weston McKennie może odejść z Juventusu podczas trwającego zimowego okienka transferowego. 27-letni pomocnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku, a turyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Amerykanin nie jest już postacią nietykalną w zespole Starej Damy, dlatego coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach może zmienić otoczenie. W ostatnim czasie najczęściej mówi się o możliwej przeprowadzce do Turcji, gdzie kilka zespołów szuka wzmocnień do środka pola.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że największe szanse na zakontraktowanie McKenniego ma Besiktas Stambuł. Turecki klub przygotowuje ofertę za 62-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych i jest mocno zdeterminowany, aby doprowadzić do transferu. Gigant znad Bosforu planuje jednak najpierw sprzedać kilku piłkarzy, by uzyskać środki na ten głośny ruch i spełnić oczekiwania Juventusu, który żąda minimum 15 milionów euro.

Amerykanin, którym interesują się także Fenerbahce Stambuł, AS Roma oraz AC Milan, występuje w drużynie Bianconerich od września 2020 roku, gdy trafił do Turynu za ponad 25 milionów euro z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. W barwach ekipy Starej Damy rozegrał łącznie 210 spotkań, zdobył 23 bramki i zanotował 23 asysty. McKennie w swojej gablocie ma dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii, a możliwe przenosiny do Besiktasu mogą otworzyć nowy rozdział w jego karierze.