Pressfocus Na zdjęciu: Matthias Ginter (z prawej)

Matthias Ginter szuka nowego klubu. Z pozyskania Niemca zrezygnował Bayern. To sprawia, że do gry o jego transfer chce wejść West Ham.

W letnim oknie transferowym West Ham może sprowadzić reprezentant Niemiec

Londyńczycy są chętni na sprowadzenie Matthiasa Gintera

Pozyskanie 28-latka odpuścił Bayern Monachium

Możliwe spore wzmocnienie londyńczyków

Kilka miesięcy temu stało się jasne, że Matthias Ginter nie przedłuży swojego kontraktu z Borussią i opuści Moenchengladbach z końcem sezonu jako wolny zawodnik. Niemiec jest regularnie powoływany do reprezentacji narodowej, w której rozegrał blisko 50 meczów. Zrozumiał jest zatem, że 28-latek zapragnął gry w lepszym klubie, niż obecnie.

Niemieckie media łączyły Gintera z przenosinami do Monachium. Transfer ten zdawał się jeszcze bardziej realny w momencie, gdy Niklas Suele zapowiedział odejście po sezonie do Borussii Dortmund. Bawarczycy rozpoczęli poszukiwania nowego stopera. Na celowniku mieli między innymi Gintera, ale temat jego pozyskanie upadł.

28-letni defensor przymierzany był jakiś czas temu z Interem Mediolan, gdzie miałby okazję występować w Lidze Mistrzów. Do konkretów dotychczas nie doszło. To tylko zachęca do działania West Ham, czyli zespół, który także może skusić Niemca perspektywą gry na arenie międzynarodowej.

Londyńczycy aktualnie w kadrze mają czterech stoperów, ale aż trzech leczy kontuzję. Pomijając urazy, West Ham i tak potrzebował nowego środkowego obrońcy. Gracze będący w kadrze Młotów nie oferują bowiem jakości, którą bez wątpienia ma Ginter. 28-latek w tym sezonie rozegrał 30 meczów. Strzelił w nich jednego gola. Portal Transfermarkt wycenia Niemca na 24 miliony euro.

Czytaj także: Status związku – to skomplikowane. Dlaczego kibice BVB przestali kochać Erlinga Haalanda?