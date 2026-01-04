Czas się kończy? W tle odważny scenariusz dla West Hamu

West Ham United w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców. Tym samym zagrożona jest pozycja Nuno Espírito Santo w klubie. Interesujące wieści przekazał natomiast talkSPORT.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Slaven Bilić

Slaven Bilić otwarty na powrót do West Hamu United

West Ham United plasuje się aktualnie w strefie spadkowej Premier League, mając cztery punkty straty do bezpiecznego Nottingham Forest. W związku z tym władze klubu poważnie rozważają radykalne rozwiązanie związane ze zmianą trenera. Tymczasem ciekawe wieści w tej sprawie ujawnił talkSPORT.

Źródło podaje, że otwarty na powrót do klubu wydaje się Slaven Bilić. Doświadczony szkoleniowiec w przeszłości miał już okazję pracować w stołecznej ekipie. Teraz wszystko ma być natomiast uzależnione od decyzji właściciela klubu Davida Sullivana.

Szef West Hamu United był już bardzo zainteresowany ponownym powołaniem Bilicia na stanowisko menedżera Młotów. Zarząd miał jednak przekonać właściciela klubu do tego, aby dał jeszcze czas Nuno Espirito Santo. Dziś sytuacja wygląda jednak tak, że na krótkiej liście życzeń znajduje się również Michael Carrick.

Jeśli chodzi natomiast o Bilicia, to 57-latek jest aktualnie bez pracy. Od lipca 2023 do sierpnia 2024 roku pracował w Al-Fateh. W trenerskim CV chorwackiego szkoleniowca znajdują się także takie kluby jak Watford, BJ Guoan czy West Bromwich Albion. Bilić prowadził West Ham United z kolei od lipca 2015 do listopada 2017 roku.

Londyńska ekipa swoje kolejne spotkanie rozegra już 6 stycznia, mierząc się w roli gospodarza z Nottingham Forest. Będzie to kluczowe starcie w kontekście przyszłości West Hamu United.