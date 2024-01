IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Said Benrahma

Said Benrahma w tym sezonie nieraz musi godzić się z rolą rezerwowego

Reprezentantem Algierii interesuje się kilka klubów

Olympique Marsylia wysłała ofertę wypożyczenia 28-latka, ale ta nie spotkała się z aprobatą londyńczyków

Benrahma nie wróci do Francji

Said Benrahma w trwającym sezonie często musi godzić się z rolą gracza rezerwowego. Z pewnością nie poprawił też swoich notowań w miniony wtorek. Jego West Ham United odpadł z Pucharu Anglii w starciu z drugoligowym Bristol City (0:1), a reprezentant Algierii wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Jak informują dziennikarze z Foot Mercato, 28-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Chętnie zatrudniłyby go takie kluby, jak Brentford FC, Wolverhampton Wanderers czy Olympique Lyon. Najkonkretniejsza, na ten moment, była jednak Olympique Marsylia. Francuzi złożyli londyńczykom ofertę wypożyczenia piłkarza z opcją wykupu na stałe po zakończeniu trwającej kampanii. Młoty nie zastanawiały się jednak długo i szybko odrzuciły tę propozycję. Wygląda zatem na to, że skrzydłowy nie wróci tak szybko do Ligue 1. Przypomnijmy, że występował jako senior we Francji w latach 2015 – 2018.

Benrahma wystąpił w tym sezonie w 22 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował jedną asystę w meczu Premier League.

