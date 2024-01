IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Sergi Darder

Girona FC jest liderem tabeli La Ligi

Klub walczy o sensacyjne mistrzostwo kraju

Wobec tego trener Michel prosi o wzmocnienia. Katalończycy marzą o wypożyczeniu Sergiego Dardera z RCD Mallorki

Ligowy rywal wzmocni Gironę?

Nie do końca chce się wierzyć w to, co Michel i jego Girona FC wyczyniają w tym sezonie. Po rozegraniu 20 kolejek, niewielki zespół z Katalonii pozostaje liderem tabeli La Ligi, a co za tym idzie – pozostaje w walce o pierwsze w historii mistrzostwo Hiszpanii. Rangi tego wydarzenia nie umniejsza nawet fakt, że Real Madryt ma zaległe spotkanie. Jeżeli Królewscy wyjdą z niego zwycięsko, wyprzedzą Gironę o dwa punkty.

Szkoleniowiec i dyrektorzy unikają mocnych deklaracji na temat walki o trofea. Fakty są jednak takie, że pozostają nie tylko w batalii o tytuł mistrzowski, ale i o Puchar Króla. By móc wierzyć w dodanie czegoś do gabloty, zespół potrzebuje wzmocnień.

Girona długo zabiegała o Nico Gonzaleza, ale FC Porto odrzuciło zaloty. Wobec tego Katalończycy zwrócili się do ligowego rywala, a konkretnie – RCD Mallorki. Michelowi zawsze podobał się Sergi Darder. Trener uważa, że pomocnik byłby w stanie z miejsca podnieść jakość drużyny. Lider tabeli zamierza zaoferować kontrahentom wypożyczenie 30-latka z obowiązkiem wykupu w przypadku awansu do Ligi Mistrzów.

Darder rozegrał w tym sezonie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował trzy asysty w La Lidze. Portal Transfermarkt wycenia go na osiem milionów euro.

