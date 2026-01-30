Kolega Cristiano Ronaldo opuści Al-Nassr. Przeniesie się do La Ligi

Wesley najprawdopodobniej odejdzie z Al-Nassr. Brazylijski skrzydłowy jest bowiem o krok od przeprowadzki do Realu Sociedad - donosi Fabrizio Romano.

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Wesley bliski przeprowadzki do Realu Sociedad

Wesley jest jednym z najlepszych zawodników Al-Nassr, gdzie dzieli szatnię z takimi gwiazdami jak Cristiano Ronaldo, Joao Felix czy Sadio Mane. 20-letni Brazylijczyk szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i zwrócił uwagę europejskich skautów. Podczas trwającego zimowego okienka transferowego najprawdopodobniej opuści jednak ekipę z Arabii Saudyjskiej, by spróbować swoich sił w jednej z topowych lig Starego Kontynentu.

Dla młodego skrzydłowego byłby to ważny krok w karierze i szansa na dalszy rozwój na wyższym poziomie sportowym. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że lewy napastnik jest o krok od przeprowadzki do La Ligi, a konkretnie do Realu Sociedad.

Wesley ma zostać wypożyczony do hiszpańskiego klubu z opcją wykupu opiewającą na 12 milionów euro. Włodarze z San Sebastian będą mogli pozyskać go na zasadzie transferu definitywnego po zakończeniu obecnego sezonu. Negocjacje są już na zaawansowanym etapie.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach Al-Nassr od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Al-Awwal Park za 18 milionów euro z Corinthians, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 18 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 5 milionów euro.