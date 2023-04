West Ham United wierzy w utrzymanie na poziomie Premier League i już planuje kadrę na kolejny sezon angielskiej ekstraklasy. Z przeprowadzką do Londynu łączony jest Aaron Wan-Bissaka.

PressFocus Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka znalazł się na celowniku Manchesteru United

Młoty mają nadzieję, że ostatecznie utrzymają się w Premier League

Sprowadzenie prawego obrońcy pomogłoby im w walce o wyższe cele

Wan-Bissaka zamieni Old Trafford na London Stadium?

Jak dowiedział się “Football Insider”, West Ham United będzie dążył do podpisania kontraktu z Aaronem Wan-Bissaką, jeżeli londyńskiemu zespołowi uda utrzymać się w Premier League.

Sytuacja Młotów nie jest najlepsza, choć mają wszystko w swoich rękach – zespół Davida Moyesa ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową i jeden mecz rozegrany mniej.

Aaron Wan-Bissaka ostatnio coraz częściej wybiegał w pierwszym składzie Manchesteru United, ale było to spowodowane kontuzją Diogo Dalota. Co więcej, latem na Old Trafford może trafić Jeremie Frimpong, który mógłby zepchnąć w hierarchii byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii.

25-letni defensor przywdziewa koszulkę Czerwonych Diabłów od lipca 2019 roku. Wówczas przeniósł się do Manchesteru United za dokładnie 55 milionów euro z Crystal Palace.