fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt poluje na Zubimendiego

Real Madryt od dłuższego czasu przygląda się jednemu z kluczowych graczy Realu Sociedad. Martin Zubimendi to zawodnik, który przykuł już uwagę kilku czołowych europejskich ekip. Działacze giganta La Liga mają jednak nadzieję, że wygrają batalię o transfer z udziałem pomocnika. Wieściami na ten temat podzielił się portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Real uznał pozyskanie Zubimendiego jako priorytet na letnie okno transferowego. Do tego stopnia, że władze klubu z Madrytu nie biorą innego scenariusza, jak sfinalizowanie transakcji z udziałem piłkarza.

Zobacz również: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt (WIDEO)

W każdym razie transfer nie będzie prosty do zrealizowania. Real Sociedad jest świadomy wartości zawodnika i nie zamierza ułatwiać jego odejścia. 25-latek ma kontrakt ważny z Baskami do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość Zubimendiego została oszacowana na 60 milionów euro.

15-krotny reprezentant Hiszpanii to wychowanek ekipy z Reale Arena. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 35 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i dwie asysty. Okazję na poprawę bilansu zawodnik może mieć przy okazji niedzielnej potyczki z Sevillą w ramach 27. kolejki ligi hiszpańskiej.

Gdyby transfer z udziałem Zubimendiego doszedł do skutku, to miałbym ciekawych rywali do gry w wyjściowym składzie. Na podobnej pozycji mogą grać: Aurelien Tchoaumeni czy Eduardo Camavinga, których przyszłość w stołecznym klubie jest jednak niepewna.

Czytaj także: Camavinga na wylocie? Real Madryt ma już plan B