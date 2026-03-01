Vinicius zmienił zdanie ws. nowej umowy z Realem. To było kluczowe

Vinicius Junior jest skłonny pozostać w Realu Madryt na kolejne lata. Strony nawiązały ponowny kontakt w sprawie rozmów o nowej umowie - informuje "AS". Dla gwiazdora kluczowe jest wsparcie od trenera.

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius czuje się wspierany. Przy Alonso tego nie było

Vinicius Junior notuje ostatnio bardzo dobre występy. Wreszcie wrócił do formy, którą prezentował w poprzednich latach. Obecna kampania przez długi czas nie była dla niego udana – kibice obwiniali właśnie jego o zwolnienie Xabiego Alonso. Obaj panowie za sobą nie przepadali, a do tego gwiazdor Realu Madryt grał po prostu słabo.

Kilka dni temu Brazylijczyk mocno pomógł drużynie w pokonaniu Benfiki i wywalczeniu awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie ma wątpliwości, że dobrze zadziałała na niego zmiana na ławce trenerskiej. „AS” ujawnia, że rozpoczęły się kluczowe działania w kontekście jego przyszłości. Otoczenie piłkarza nawiązało ponowny kontakt z władzami klubu. Chodzi o negocjacje w sprawie nowej umowy.

Obecna wygasa w połowie 2027 roku. Do tej pory Vinicius nie był przekonany do pozostania na Santiago Bernabeu. Media twierdziły wręcz, że naciskałby na transfer, o ile na ławce trenerskiej dalej byłby Alonso. Wsparcie, jakie udzielił mu Arbeloa, okazało się natomiast kluczowe do zmiany nastawienia.

Vinicius ponownie czuje się liderem zespołu. Real liczy, że uda się z nim dogadać na korzystnych warunkach finansowych. Do tej pory rozbieżności między oczekiwaniami obu stron były bardzo duże i sugerowały, że faktycznie dojdzie do rozstania.