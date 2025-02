Vinicius zaapelował do Pereza. Gwiazdor Realu zabrał głos ws. transferu

Vinicius Junior zareagował na plotki o sensacyjnym transferze do Arabii Saudyjskiej. W pomeczowej rozmowie z Movistar+ gwiazdor Realu Madryt zwrócił się do Florentino Pereza.

Album / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Florentino Perez

Vinicius zaapelował do Florentino Pereza

Vinicius Junior w ostatnim miesiącach jest łączony z sensacyjną przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Tamtejszy rząd ponoć kontaktował się z przedstawicielami gwiazdora Realu Madryt, kusząc go gigantyczną pensją. Jednak według samego Brazylijczyka nic takiego nie miało miejsca.

Po wyjazdowym meczu Realu Madryt z Manchesterem City (3:2) Vinicius postanowił przez chwilę porozmawiać z dziennikarzami. Rzecz jasna nie zabrakło pytania o plotki transferowe, na które napastnik zareagował bardzo stanowczo. Brazylijczyk spuentował całą wypowiedź prośbą do Florentino Pereza.

WIDEO: Absurdalnie wysokie ceny piłkarzy Realu Madryt

– Co z Arabią Saudyjską, bo kibice nie wiedzą? Ja też nic o tym nie wiem. Jeszcze ze mną nie rozmawiali. Musisz porozmawiać z prezesem. Mam nadzieję, że będę mógł tu zostać. To mój dom i chcę dalej tworzyć tu historię – powiedział Vinicius Junior, cytowany przez RealMadryt.pl.

Vinicius ma kontrakt z Realem Madryt do 2027 roku, co oznacza, że obie strony powoli mogą przystępować do rozmów ws. przedłużenia współpracy. Media sugerowały niedawno, że Brazylijczyk odrzucił wstępną ofertę Królewskich. Ten fakt miał nawet skłonić przedstawicieli gwiazdora do rozpoczęcia rozmów z PSG.