Vinicius rozpoczął rozmowy z gigantem. Nadchodzi szokujący transfer?

Vinicius Junior może stać się bohaterem szokującego transferu, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Realem Madryt. Jak poinformował Sacha Tavolieri na łamach Sky Sport, Brazylijczyk rozpoczął nieformalne rozmowy z Paris Saint-Germain.

Vinicius Junior budzi w ostatnim czasie ogromne wątpliwości. Hiszpańskie media przekazały, że Brazylijczyk odrzucił najnowszą propozycję Realu Madryt dotyczącą przedłużenia kontraktu. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a więc jest jeszcze trochę czasu na negocjacje. Natomiast pierwsze przesłanki mogą sugerować, że napastnik chciałby poszukać nowego wyzwania.

Od wielu miesięcy Viniciusa Juniora kusi Arabia Saudyjska, która oferuje zawodnikowi gigantyczne pieniądze. Jednak oprócz tego przedstawiciele gwiazdora Realu Madryt rozpoczęli nieformalne rozmowy z PSG. Mistrzowie Francji uważnie monitorują sytuację na Santiago Bernabeu i jeśli Brazylijczyk nie dojdzie do porozumienia, to są gotowi rozpocząć konkretne działania.

PSG przede wszystkim upatruje w Viniciusie przyszłą gwiazdę swojego zespołu, ale ponadto byłby to pewnego rodzaju rewanż na Realu Madryt. Oczywiście chodzi o to, że Królewscy przechwycili Kyliana Mbappe, co było ogromnym ciosem dla francuskiego klubu. Tym bardziej że napastnik opuścił Parc des Princes na zasadzie wolnego transferu.

Cała sytuacja z Viniciusem na pewno nie jest komfortowa dla Realu, bo drużyna wkracza obecnie w decydującą fazę sezonu. Nieporozumienia mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie drużyny, o czym również napisano na łamach szwajcarskiego Sky Sport.