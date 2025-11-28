Vinicius wybrał nowy klub. Giganci już po niego ruszyli!

Vinicius Junior wybrał nowy klub w przypadku braku porozumienia z Realem Madryt. Zgłosił się po niego Manchester United, ale on preferuje innego angielskiego giganta.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius chce do Anglii. Wybrał krajowego giganta

Vinicius Junior w dalszym ciągu nie jest pewny swojej przyszłości na Santiago Bernabeu. Choć media sugerują, że na ten moment bliżej mu do pozostania w Realu Madryt i podpisania nowej umowy, nie jest to jeszcze przesądzone. Wiele zależy od jego dalszej współpracy z Xabim Alonso, która dotąd nie układała się zbyt dobrze. Brazylijczyk stracił status największej gwiazdy i musi pracować na dorobek Kyliana Mbappe, co miałoby mieć przełożenie również na jego wynagrodzenie.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla jego losów. Vinicius na pierwszym miejscu stawia porozumienie z Realem Madryt, ale nie wyklucza też innego rozwiązania. Hiszpański gigant sprzeda go w przyszłym roku, aby nie ryzykować utraty za darmo.

Wiele klubów ze szczególną uwagą śledzi sytuację Viniciusa na Santiago Bernabeu. Kontakt z przedstawicielami gwiazdora nawiązały władze Manchesteru United, którzy chcą znać jego nastawienie do ewentualnego transferu.

Przeprowadzka do Premier League zdaje się być realna, jeśli oczywiście Real Madryt przekreśli dalszą współpracę z Brazylijczykiem. Ma on natomiast preferować grę dla Manchesteru City, który w ostatnich latach był najmocniejszym zespołem w Anglii. Manchester United wciąż nie zażegnał kryzysu, więc transfer na Old Trafford może wiązać się z dużym ryzykiem.