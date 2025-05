Vinicius dostał astronomiczną ofertę. Real poznał odpowiedź Brazylijczyka

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius odrzucił ofertę Arabii Saudyjskiej

Wszystko wskazuje na to, że saga związana z przyszłością Viniciusa Juniora dobiega końca. Jak poinformował Josep Pedrerol gwiazda Realu Madryt już wkrótce podpisze nowy kontrakt, który zwiąże go z klubem do 2030 roku. Tym samym Vinicius uciął spekulacje dotyczące jego potencjalnego transferu do Arabii Saudyjskiej.

Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje do 2027 roku, ale według dziennikarza obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie trzyletniego przedłużenia. Nowy kontrakt miałby zostać ogłoszony przed Klubowymi Mistrzostwami Świata.

– Vinícius podpisze kontrakt na trzy kolejne lata. Klub chce go zatrzymać do 2030 roku i to jest już niemal przesądzone – powiedział Pedrerol w programie El Chiringuito.

Największym problemem w negocjacjach była kwestia wynagrodzenia. Vinícius oczekiwał znacznej podwyżki. Klub uważał jednak, że jego oczekiwania były zbyt wygórowane. W związku z tym rozmowy trwały dłużej, niż początkowo zakładano.

Ostatecznie udało się dojść do porozumienia, z którego obie strony są zadowolone. Brazylijski gwiazdor może skupić się teraz na przygotowaniach do KMŚ pod wodzą nowego trenera Xabiego Alonso.

